РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 янв. За прошедшие сутки в подмосковном Подольске выявили 158 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число случаев заражения с начала пандемии составляет 26 491, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки было выявлено 2 795 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 675 154 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 12 918 человек. Выздоровели и выписались 613 299 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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