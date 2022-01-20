РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 янв. Первокурсникам Московского областного медицинского колледжа №2 в Люберцах рассказали об уголовной и административной ответственности за незаконное приобретение, хранение, перевозку и изготовление наркотиков, сообщает пресс-служба администрации округа.

Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» напомнили о возрасте наступления уголовной и административной ответственности.

Также в рамках антинаркотической лекции рассказали о вреде веществ для психики человека. Наркотики вызывают психологическую зависимость и способствуют снижению социальной активности.