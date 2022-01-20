РИАМО - 20 янв. Депутаты Госдумы в четверг единогласно одобрили закон об индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года, сообщает Nation News.

Накануне эта поправка к закону была одобрена комитетом Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии для неработающих пенсионеров на 8,6% из-за высокой инфляции в стране по итогам прошлого года. Уровень инфляции в 2021 году в РФ составил 8,4%.

Проиндексированные пенсии российские пенсионеры получат уже в феврале.

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