РИАМО - 20 янв. Жители Подмосковья смогут сдавать пластиковые бутылки и алюминиевые банки в экопункты компании «РТ-Инвест», получать за это бонусные баллы и тратить их в магазинах сети «ВкусВилл», сообщает пресс-служба «РТ-Инвест».

За каждую сданную бутылку или банку участнику программы лояльности будет начислено 5 баллов, которые эквивалентны 1 бонусу во «ВкусВилле». Бонусы равны рублям, ими можно оплатить до 100% от суммы в чеке. При этом количество накопленных бонусов и суммы покупки не ограничены.

Проект призван повысить мотивацию жителей Московской области разделять отходы и сделать эффективнее использование системы роботизированного сбора вторичных ресурсов. Сегодня в 14 городах Московской области установлено более 280 экопунктов. Устройства расположены в доступных местах: в торговых центрах, парках, МФЦ, школах и спортивных центрах.

«Сегодня мы рады начать этот проект с «ВкусВиллом» и сделать для жителей Подмосковья раздельный сбор экологически и экономически полезным», — отметил генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Для того чтобы получить баллы, необходимо зарегистрироваться на сайте eco-punkt.ru и указать номер телефона, к которому привязана карта лояльности «ВкусВилла» «Давай дружить».

Сдавая тару, каждый покупатель получает чек с кодом, который необходимо ввести на сайте для зачисления бонусов. Можно отказаться от печати бумажного чека. В этом случае QR-код появится на экране автомата экопункта.

Бонусы начисляются в течение часа после сканирования. Выбор электронного варианта позволяет сократить образование вредных отходов, помочь сберечь древесину, воду и электроэнергию, используемые для производства бумажных чеков.

Весь объем вторичных материальных ресурсов, выгруженный из экопунктов, не требует дополнительной сортировки. Бутылки и банки отправляют на переработку в сырье для производства новых товаров.

Из алюминиевых банок произведут тару для напитков, столовые приборы или автомобильные детали. Полимеры станут сырьем для производства синтетической ткани, спальных мешков и утеплителя зимней одежды.

За все время программы по роботизированному сбору тары жители Подмосковья сдали более 430 тыс. пластиковых бутылок и алюминиевых банок — это более 8 тонн чистых вторичных ресурсов для производства новых товаров.