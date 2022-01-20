РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 янв. За минувшие сутки в городском округе Мытищи выявили 50 новых случаев Covid-19, с начала пандемии в округе выявили 32 037 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

2 795 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 675 154 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 12 918 человек. Выздоровели и выписались 613 299 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

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