РИАМО - 20 янв. Заразиться коронавирусом можно после прикосновения к коробкам курьерских служб, считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.



«Можно закрыться в квартире, если у тебя все есть, и тебе могут тебе пресловутую пиццу привезти, потому что ты кушать не сможешь готовить, у нас же все разучились. На коробке может оказаться (коронавирус - ред.), вы же не будете ее (коробку - ред.) стерилизовать», — отметил Онищенко.

Он добавил, что сейчас всем россиянам необходимо сделать прививку от коронавирусной инфекции и соблюдать меры санитарной безопасности.

За последние сутки в России выявлено 38 850 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 684 летальных исхода. За сутки в РФ полностью выздоровели 24 478 пациентов.