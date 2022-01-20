РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 янв. К 90-летию со дня рождения поэтессы Риммы Казаковой в Котельниках 21 января проведут литературный вечер, в рамках которого обсудят творчество автора и ее биографию, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Казакова – советская и российская лирическая поэтесса, переводчица и автор стихов к популярным песням «Ты меня любишь», «Мадонна» и «Ненаглядный мой».

Начало мероприятия в 15:00 в Доме культуры «Белая Дача».