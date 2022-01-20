РИАМО - 20 янв. В Московской области по 15 февраля проходит экологическая акция «Подари вторую жизнь своей елке», приуроченная к массовой утилизации новогодних деревьев, в связи с этим жителям и гостям региона напоминают о правилах перевозки деревьев в автобусах, сообщает пресс-служба «Мострансавто».

К елям предъявляются те же требования, что и к любым другим грузам: если их длина, ширина и высота в сумме не превышают 120 см, пассажиры могут провозить деревья бесплатно — только ношу необходимо упаковать так, чтобы она не пачкала других людей и салон автобуса.

За провоз более крупных елей, до 180 см в сумме параметров, взимается дополнительная плата. Требования по упаковке при этом остаются прежними.

Провоз елей оплачивается согласно действующему с 1 января 2022 года тарифу. В городском сообщении нужно будет заплатить 40 руб., в пригородном размер платы по-прежнему зависит от расстояния. До 25 км провоз багажа обойдется в те же 40 руб., от 25 до 50 км включительно — 80 руб., далее 50 км — 120 рублей.

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