РИАМО - 20 янв. В Зарайске сотрудники полиции спасли жизнь пожилому мужчине, который ушел на родник за водой в лес и не вернулся через 3 часа, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Полицейские отправились в лес по заснеженным следам в направлении родника.

Через 3 км мужчина был найден лежащим на снегу в бессознательном состоянии. Полицейские оперативно оказали пострадавшему первую помощь и на руках вынесли его к дороге, где их ждала машина скорой помощи.

В настоящее время его жизнь находится вне опасности. Родственники пострадавшего поблагодарили полицейских за помощь.