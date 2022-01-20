РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 янв. Жители подмосковного Красногорска могут привиться от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник Лайт» во всех пунктах вакцинации городской больницы №1, сообщили в пресс-службе лечебного учреждения.

Вакцина «Спутник Лайт» есть во всех пунктах вакцинации ГБУЗ МО «Красногорская городская больница №1».

Пункты вакцинации: поликлиника КГБ №1 (ул. Карбышева, д. 4), филиал «Октябрьская» (ул. Октябрьская, д. 17), поликлиника «Изумрудные холмы» (бульвар Космонавтов, 4А), МФЦ в ТЦ «Красный кит» (ул. Ленина, 2, 5 этаж), «VEGAS Крокус Сити», ТЦ «Парк» (ул. 50 лет Октября, д. 12, 2 этаж, павильон Б-10).

Записаться можно на региональном портале госуслуг и по телефону 122.

Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет и не имеющий противопоказаний. До и после вакцинации медработник проверит состояние пациента.

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