РИАМО - 20 янв. Несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку, вызванную коронавирусом, ситуация в сфере торговли в столице улучшается. Розничная торговля вышла в большой плюс, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Президент РФ Владимир Путин в четверг провел рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Эксперты говорят, что отчасти потому, что многие россияне не поехали в Европу и отоваривались, обслуживались в наших торговых центрах и магазинах. Достаточно большой объем денежной массы, которую они традиционно вывозили в европейские страны, остался у нас», — пояснил Собянин.

Он отметил, что улучшается ситуация и с гостиничным бизнесом. Пессимистичные прогнозы не оправдались, данная отрасль в городе восстанавливается за счет внутреннего туризма.

«Уже в 2021 году мы видим, что он (гостиничный бизнес – ред.) практически на уровне 2019 года стал работать, потому что внутренний туризм оживился, из других регионов стали больше приезжать, это как-то компенсировало ситуацию», — резюмировал градоначальник.

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