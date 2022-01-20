РИАМО - 20 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил о ситуации с заболеваемостью «омикроном» в мегаполисе. Он также озвучил меры, направленные на подготовку к возможным пиковым нагрузкам, сообщает ТАСС.

«В ходе закрытой части беседы с президентом мэр Москвы подробно информировал его о ситуации с распространением в Москве новой волны коронавируса, связанной с появлением нового штамма «омикрон», - рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В докладе отражалась сложившаяся ситуация с системой здравоохранения столицы и планы по дальнейшей борьбе с пандемией.

Два дня назад Собянин сообщал, что число случаев заражения «омикроном» в столице за неделю выросло вдвое. Новая мутация коронавируса была выявлена в ЮАР в конце осени 2021 года и с тех пор стремительно распространилась по всему миру. Ученые отмечают огромную скорость распространения штамма.