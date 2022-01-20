РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 янв. Ежегодные соревнования по лыжным гонкам «Подольская лыжня-2022» пройдут на территории округа 30 января, сообщается на странице спортивной школы олимпийского резерва в Подольске в соцсети Instagram.

XXXVIII традиционные соревнования по лыжным гонкам «Подольская лыжня-2022» будут проводиться на лыжной трассе в поселке Дубровицы. В настоящее время началась регистрация на турнир.

Зарегистрироваться могут все желающие до 27 января на сайте.