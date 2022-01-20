РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 янв. Подольские спортсмены стали победителями и призерами этапа XI Зимней спартакиады в Сыктывкаре, сообщается в Instagram-аккаунте спортшколы олимпийского резерва по лыжным гонкам в Подольске.

В Сыктывкаре 19 января прошла первая гонка соревнований II этапа XI Зимней спартакиады учащихся России (ЦФО). Юноши соревновались на дистанции 15 км классическим стилем, а девушки - на трассе в 10 км.

Подольские спортсмены показали достойные результаты. Так, уверенно Арсений Власов и Вячеслав Мамичев завоевали золото и серебро. У девушек лучшее время показала Ирина Головатюк. Василий Амелин занял 6 место.