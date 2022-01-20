РИАМО - 20 янв. Инфраструктура Москвы готова к проведению международной выставки «Экспо-2030» в случае победы российской столицы в отборочном конкурсе, сообщил мэр города Сергей Собянин.

В четверг президент России Владимир Путин провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, на которой обсудили актуальные вопросы транспортной и социальной инфраструктуры города.

«Хочу поблагодарить вас за доверие, Владимир Владимирович. За то, что поддержали нашу заявку на «Экспо-2030». Это непростое решение, потому что наша страна уже давно участвует в этом международном выставочном движении, но ни разу его не проводила», — сказал Собянин.

Он отметил высокий уровень конкуренции в этом движении со стороны крупных стран-участниц.

Мэр столицы заявил, что у России есть большой опыт проведения международных мероприятий. К примеру он привел Олимпиаду в Сочи 2014 года и чемпионат мира по футболу 2018 года.

«Инфраструктура Москвы готова. Мы с коллегами определили будущее расположение «Экспо» возле Внукова, так как в городе (в Москве - ред.) нет таких свободных территорий», — пояснил Собянин.

Он добавил, что во Внукове также будет метро. Это облегчит транспортную доступность города.​

На проведение «Экспо-2030» претендуют Пусан (Южная Корея), Рим (Италия), Одесса (Украина) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия).