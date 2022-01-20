РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 янв. В подмосковном Домодедове за минувшие сутки выявили 39 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 18 838 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 2 795 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 675 154 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 12 918 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 613 299 человек.

В Подмосковье работает горячая линия: 8(800)550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.