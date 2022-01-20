РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 янв. Жители Люберец теперь могут обратиться по вопросам экологии напрямую через официальную страницу «ВКонтакте» в группе управления по охране окружающей среды, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На странице управления в шапке профиля появилась кнопка «Связаться». Администраторы группы отреагируют и ответят пользователю.

В теме электронного письма необходимо указать причину обращения, в тексте – рассказать о проблеме. Также рекомендуют оставить контактный телефон для связи.