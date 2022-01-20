РИАМО - 20 янв. Столичные врачи вылечили еще 2307 пациентов от коронавируса. С начала пандемии болезнь победили 1 915 633 пациента, сообщает столичный оперштаб.

За прошедшие сутки в мегаполисе выявили 11 557 новых случаев заражения, в больницы доставили 930 инфицированных, на аппаратах ИВЛ на сегодняшний день находятся 489 пациентов. Скончались 70 человек.

С начала пандемии в Москве выявили 2 124 927 случаев заражения. Жертвами инфекции стали 38 154 пациента.

В городе наблюдается всплеск новых случаев заражения коронавирусом. Компаниям рекомендовали перевести сотрудников на удаленку.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>