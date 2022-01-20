РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 янв. С родительским советом школы №27 городского округа Мытищи обсудили обеспечение безопасности учащихся и другие актуальные вопросы, сообщила заместитель главы администрации округа Наталья Гречаная.

Гречаная отметила, что школа - это особый, очень важный этап в жизни каждого человека. Она продолжает встречаться с родительскими советами школ. На этот раз - это школа №27.

Гречаная подчеркнула, что представители родительского совета - не просто родители учеников, это жители округа. Их интересуют самые разные вопросы, связанные с жизнью Мытищ, конкретного микрорайона, школы.

Обсудили очень важные вопросы: это и вторая смена, и дополнительное образование, и рейтинг школ, и обеспечение безопасности, а сейчас еще и состояние территории. Зима снежная, а, значит, необходимо очень серьезно следить за состоянием территории.

Гречаная поблагодарила родителей за конструктивный разговор, понимание проблем, а также за то, что они видят и замечают не только проблемы, но и все хорошее, что сегодня происходит.