РИАМО - 20 янв. Большая кольцевая линия столичной подземки замкнется в 2022 году и начнет функционировать в конце 2023 года - в 2024 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы с Вами открывали 10 станций метро, это вообще в истории Москвы уникальная история. Никогда такого объема одновременно не запускалось. Мы надеемся, что в 2022 году это кольцо замкнется, и в конце 2023 года ‒ в 2024 году будет уже функционировать самое большое кольцо метро в мире», — сказал Собянин.

Готовность Большой кольцевой линии составляет 70%. На 7 станциях восточного и северо-восточного участков линии заканчивают монолитные работы.

На сегодняшний день создание Большого кольца является ключевым проектом столичного метростроительства. Длина линии составит свыше 70 км, на кольце разместится 31 станция. 22 из них уже доступны для пассажиров.

«Теперь буду тратить в два раза меньше времени»: пассажиры метро о новых станциях БКЛ>>