РИАМО - 20 янв. Третий и четвертый Московские центральные диаметры планируют запустить для пассажирских перевозок в 2023-2024 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В четверг президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Помимо тех МЦД, которые мы запустили, сейчас активно строятся МЦД-3, МЦД-4. Мы надеемся, что в 2023-2024 годах эти проекты запустятся», — сказал Собянин.

Мэр поблагодарил президента за то, что тот одобрил данный инфраструктурный кредит. За счет этих средств город закупает новые вагоны для метрополитена, а также новые поезда для пригородного сообщения и МЦД.

«По вашему решению были выделены из Фонда национального благосостояния дополнительные ресурсы РЖД для того, чтобы они вкладывали в Центральный транспортный узел. Это позволило динамично дальше его развивать», — отметил Собянин.