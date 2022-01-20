РИАМО - 20 янв. За минувшие сутки в России умерло еще 684 человека с коронавирусом. Общее число смертей, зафиксированных с начала пандемии, достигло 324 060, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в России выявили 38 850 новых случаев заболевания. Вылечить удалось 22 920 больных.

В общей сложности в России выявили 10 938 261 случай заражения коронавирусом, вылечились 9 950 333 пациента.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в РФ год назад. Привиться можно бесплатно в государственных поликлиниках или выездных пунктах. Вакцинация позволяет уменьшить риск инфицирования коронавирусом и перенести заболевание в легкой форме.

Ранее глава кабмина РФ Михаил Мишустин обратился к российским работодателям с просьбой перевести сотрудников на удаленный режим работы там, где это возможно.

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