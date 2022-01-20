РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 янв. В поликлиниках Люберец ограничен плановый прием узкопрофильных специалистов в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, передает пресс-служба Люберецкой областной больницы.

Если жителю нужна неотложная помощь, то терапевт даст направление к специалисту.

В поликлиниках увеличено число терапевтов на приеме, разделены потоки больных и здоровых посетителей медучреждений, а прием осуществляется без предварительной записи. Медицинский специалист принимает в день обращения в поликлинику и проводит тест на наличие COVID-19.

Поликлиники работают ежедневно с 08:00 до 20:00.

Также отмечается, что время обслуживания вызовов и ожидания ответа оператора могут быть увеличены в связи большим количеством вызовов врачей на дом и звонков, поступающих на горячую линию 122.

Ранее пользователи в Instagtam-аккаунте mylubertsy пожаловались на отмену записей в поликлиниках округа.

«На Назаровской у меня сегодня без объяснения причин отменили прием! Просто смс пришло», - пишет пользователь @kykla.v.kykle.