РИАМО - 20 янв. В 2020 и 2021 годах в столице строили около 100 км дорог в год, также возводили развязки, эстакады и другие дорожные объекты, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с мэром столицы Сергеем Собяниным.

«Мы продолжаем работать со строительством дорог, развязок. Это около 100 км дорог, и за 2020‒2021 годы, не снижая темпов, строилось где-то около 100 километров в год дорог, развязок, тоннелей, эстакад и т. д.», - рассказал Собянин.

Собянин добавил, что по строительству дорог в Москве ведется большая работа.

Ранее Собянин сообщал, что в столице реконструировали большинство развязок на МКАД, в этом году работы продолжат. Так, с 2011 года было возведено и реконструировано 18 развязок на МКАД, общая протяженность дорог составила более 150 км.

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