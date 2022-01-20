РИАМО - 20 янв. Подмосковные врачи смогли вылечить от Covid-19 еще 1313 пациентов. С начала пандемии успешно перебороли заболевание 613 299 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Подмосковье за сутки выявили 2795 случаев заражения коронавирусом, жертвами инфекции стали 39 человек. Всего в регионе было зафиксировано 675 154 случая инфицирования, за пандемию скончались 12 918 человек.

В Подмосковье отмечается высокая нагрузка на врачей из‑за роста заболеваемости Covid‑19. Требование по переводу на удаленный режим работы 30% сотрудников предприятий сохраняется в регионе до 25 февраля.

Ранее в особой экономической зоне «Дубна» началось производство российских тест-систем для определения коронавирусной инфекции, в том числе штамма «омикрон».

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