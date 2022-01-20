РИАМО - 20 янв. За минувшие сутки в России было выявлено 38 850 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране было зафиксировано 10 938 261 случаев заражений Covid-19, сообщает оперштаб.

Рекордное число заболевших выявлено в Москве (11 557), Санкт-Петербурге (4 753), Московской области (2 795), Свердловской области (695) и Нижегородской области (661).

Вакцинация является лучшей защитой от тяжелого протекания заболевания. Привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин попросил работодателей перевести сотрудников на удаленный режим работы из-за роста заболеваемости.

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