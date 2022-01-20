РИАМО - 20 янв. За истекшие сутки в Москве выявили 11 557 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем с начала пандемии, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За период пандемии в городе выявили 2 124 927 случаев заражения.

Из-за распространения коронавирусного штамма «омикрон» в Москве врачи поликлиник перешли на ежедневный прием пациентов. Медики работают с 08:00 до 20:00 и принимают граждан с симптомами ОРВИ в день обращения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал компаниям перевести максимально возможное количество сотрудников на удаленку.