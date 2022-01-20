РИАМО - 20 янв. За минувшие сутки в Московской области выявили 2795 новых случаев заражения Covid-19, с начала пандемии в регионе выявили 675 154 случая заболевания, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшую неделю в Подмосковье фиксируют отсутствие роста госпитализаций пациентов с коронавирусом. Привиться отечественными вакцинами от заболевания можно в поликлиниках и выездных пунктах.

Ревакцинироваться врачи советуют через 6 месяцев. При появлении первых признаков ОРВИ лучше уйти на самоизоляцию.

Если температура не спадает в течение 3 дней, несмотря на прием лекарств, следует обратиться к врачу.