РИАМО - 20 янв. Суд арестовал 2 уроженцев Белгородской области 29 и 34 лет, жестоко избивших 38-летнего мужчину в Басманном районе Москвы. Потерпевший скончался в больнице от полученных травм, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Злоумышленникам были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 111 УК (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой) в зависимости от роли каждого в преступлении.

По информации следствия, нападение было совершено 2 января 2021 года. Двое злоумышленников без определенного места жительства жестоко избили потерпевшего в подъезде жилого дома. Через небольшой промежуток времени мужчина скончался в больнице.

В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается, проводятся следственные действия.

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