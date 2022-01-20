РИАМО - 20 янв. Столичные власти согласовали проект межмузейного многофункционального депозитарно-выставочного комплекса, его возведут в Коммунарке, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Комплекс построят на территории административно-делового центра (АДЦ). Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что у комплекса будет несколько корпусов.

«На территории АДЦ в Коммунарке за счет города будет построен межмузейный многофункциональный депозитарно-выставочный комплекс – проектная документация для строительства объекта согласована экспертами Мосгосэкспертизы», – сказал Бочкарев.

По словам заммэра, комплекс будет состоять из 5 выраженных объемов, размещенных на едином стилобате: четыре 6-7-этажных корпуса фондохранилища федеральных музеев, расположенные в восточной части в шахматном порядке, и один 6-этажный корпус фондохранилища музеев Москвы в западной части.

Бочкарев уточнил, что на территории стилобатной части разместятся общественные помещения, среди которых будут выставочное пространство, центры досуга и образования, кафе.

Еще там будут зоны для проведения культурных и образовательных мероприятий, выставок и концертов, спектаклей и мастер-классов, кинопоказов и лекций.

«В фондохранилище предполагается разместить коллекции 16 московских музеев, что составляет около 820 тыс. единиц хранения, а также депозитариев Великой Отечественной войны, Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО», Государственной Третьяковской галереи, Государственного исторического музея», – отметил Бочкарев.

Глава Москомэкспертизы Валерий Леонов подчеркнул, что локально будет использоваться и подземное пространство комплекса. Там будут технические и технологические помещения. Также это пространство используют для прокладки внутренних инженерных коммуникаций. Территорию комплекса огородят.

Специалисты учли необходимость создания в комплексе ЦТП, модульной котельной, блочных трансформаторных подстанций, подземного резервуара для дизельного топлива и прочих необходимых строений.

«Также создадут проезды, открытые автостоянки, в том числе для автобусов и такси, установят велопарковки и выполнят благоустройство прилегающей территории: разобьют газон, высадят различные зеленые насаждения, сформируют общественную зону на стилобате с применением гранитной плитки и террасной доски», – сказал Леонов.

Он также добавил, что гости комплекса смогут посетить сцену-амфитеатр, уличный кинотеатр, зону уличной музейной экспозиции и сухой бассейн.