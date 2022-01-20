РИАМО - 20 янв. Население Москвы за прошедшие 10 лет приблизились к 13 млн человек, увеличившись на 1,5 млн, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В четверг президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
По словам градоначальника, 1,5 млн дополнительных жителей является большой цифрой. Столица уже на протяжении многих десятилетий прирастает примерно на 1 млн человек за 10 лет.
Собянин отметил, что подобная тенденция характерна для всех мегаполисов. При этом прирост дала и новая Москва, это около 500 тыс. человек.
Градоначальник подчеркнул, что подобный прирост граждан является новым вызовом для российской столицы с точки зрения социнфраструктуры. Нужно возводить больше детсадов, больниц, школ и поликлиник. Также важно развитие транспортной сферы.
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