РИАМО - 20 янв. За прошедшую неделю два многоквартирных жилых дома, расположенных в Красногорске и Наро-Фоминском округе, поставили на государственный кадастровый учет, сообщает пресс-служба управления Росреестра по Московской области.

Кадастровый номер получил 18-этажный жилой дом на 304 квартиры, расположенный в ЖК «Grand Hills» в Красногорске, общая площадь объекта превысила 28 288 кв. м.

Еще одним зданием, поставленным на кадастровый учет, стал 12-этажный жилой дом на 313 квартир в ЖК «Воскресенский» в Наро-Фоминском округе. Общая площадь объекта – свыше 34 784 кв. метров.

«Управление осуществляет постановку на государственный кадастровый учет социально-значимых объектов недвижимости, в том числе многоквартирных домов для улучшения и развития комфортной инфраструктуры Подмосковья», - отметил начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Дмитрий Павчинский.