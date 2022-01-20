«Предварительные итоги года - экономика Москвы справляется с этими вызовами (пандемии – ред.), адаптировалась к непростым условиям, в которых мы работаем. Практически по всем показателям мы ушли в плюс, почти по всем показателям не только по отношению к тяжелому 2020 году, но и к 2019-му базовому году», - сказал Собянин.