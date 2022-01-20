РИАМО - 20 янв. Экономика столицы справилась с вызовами пандемии и показала рост по ряду показателей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с мэром столицы Сергеем Собяниным.
Собянин добавил, что по ряду показателей инвестиции выросли на 12%, строительство — на 23%, промышленное производство — на 28%.
Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отмечал, что столица улучшила позиции в мировых финансовых рейтингах за 2 года. Так, аналитики Financial Times в 2021 году отметили Москву в рейтинге крупнейших городов, наиболее привлекательных для прямых иностранных инвестиций.
Иностранные инвесторы вложили в экономику Москвы почти 270 млрд долларов>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии