РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 янв. В Подольске в текущем году планируют провести капремонт в детсаду комбинированного вида №8 «Теремок», сообщили в пресс-службе администрации округа.

Капремонт детсада на улице Чехова, построенного в 1966 году, предусмотрен госпрограммой Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2025 годы. Мощность учреждения составляет 210 мест.

Ремонту подлежат 2 здания: двухэтажный детский сад и одноэтажное здание прачечной. По проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений получено положительное заключение Мособлгосэкспертизы.

Финансирование объекта составляет более 108,2 млн рублей, в том числе в 2022-2023 годах из средств бюджета Московской области – более 77,2 млн рублей. Кроме того, в 2022 году программой на выполнение строительного контроля предусмотрено финансирование из средств муниципального бюджета в размере 933 тыс. рублей.

Техзаданием к выполнению строительно-монтажных работ по детскому саду предусмотрены ремонт кровли, фундамента и плит перекрытия, а также устройство вентилируемого навесного фасада, ограждения пандусов, лестниц и внутренних конструкций лестничных клеток, внутренняя отделка помещений. Кроме того, в здании отремонтируют системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, системы электроснабжения и многое другое.

Продолжительность капитального ремонта — 10 месяцев.