«Учитывая график, в котором сейчас работают медицинские сотрудники, было принято решение провести такую акцию, чтобы на местах передать врачам крещенскую воду. Всего мы передали более 500 литровых бутылок с крещенской водой», - сказал член регионального штаба ОНФ в Московской области, руководитель благотворительного фонда «Рождественская звезда» Алексей Фураев.