РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 20 янв. Более 500 литровых бутылок с освященной водой активисты ОНФ передачи врачам подмосковного Щелкова, сообщает пресс-служба регионального штаба ОНФ.
Бутылки со святой водой были переданы врачам в ходе акции «Крещенская вода - медицинским работникам».
«Учитывая график, в котором сейчас работают медицинские сотрудники, было принято решение провести такую акцию, чтобы на местах передать врачам крещенскую воду. Всего мы передали более 500 литровых бутылок с крещенской водой», - сказал член регионального штаба ОНФ в Московской области, руководитель благотворительного фонда «Рождественская звезда» Алексей Фураев.
Участие в акции также приняли волонтеры благотворительного фонда «Рождественская Звезда», «Российского красного креста», представители Общественной палаты городского округа Щелково и Щелковского благочиния.
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