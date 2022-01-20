РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 янв. Пристройку на 300 мест к школе №15 в подмосковном Красногорске планируют достроить в декабре нынешнего года, сообщил замглавы администрации горокруга Тимур Магомедов.

Магомедов проинспектировал ход строительных работ на соцобъекте в четверг. Он провел рабочее совещание с проектировщиком, представителями подрядной и субподрядной организаций.

«Данная пристройка к существующей школе №15 рассчитана на 300 человек. Задача – сдать ее в декабре», – сообщил Магомедов.

Он пояснил, что подрядчик приступил к работам месяц назад. В настоящий момент на площадке готовят основание для заливки фундаментной плиты. Ее планируется выполнить в феврале. После этого рабочие перейдут к основным монолитным работам.

«Сроки реальные. Мы сейчас более подробно рассмотрели график. Будем еженедельно проводить по четвергам здесь штабы, чтобы своевременно выполнить все запланированные работы», – отметил Магомедов.

В настоящий момент на площадке работают 20 человек. Это количество будут планомерно увеличивать. На момент начала заливки фундаментной плиты планируется, что на объект выйдут уже 40 рабочих.

Среди вопросов, которые обсудили на совещании, – корректировка проекта.

«Уже сейчас понятно, что будет дополнительный объем работ, необходима замена инженерного оборудования», – сказал Магомедов.

В частности, заменят устаревший тепловой пункт, который обеспечивает теплом старое здание школы №15. Оба корпуса запитают от нового ИТП.

Директор школы №15 Ольга Гацкевич сообщила, что образовательная организация рассчитана на 825 учеников. На сегодняшний день в ней 1,3 тыс. обучающихся.

«Уже исходя из этих цифр понятно, что пристройка нам жизненно необходима. У нас переполнены классы – более 30 человек в каждом. К сожалению, есть угроза введения второй смены», – пояснила Гацкевич.

По ее словам, в пристройке разместят начальные классы.