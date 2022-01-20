РИАМО - 20 янв. В Московской области перед судом предстанут участники организованной преступной группы, обвиняемые в трех похищениях, убийствах 5 человек и совершении других особо тяжких преступлений, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

Речь идет о Дмитрии Леонове и Игоре Двинянине. Известно, что Леонов создал ОПГ на территории Московского региона, которая работала с 2006 по 2012 год. Бандиты похитили 3 граждан для вымогательства денег у их родственников.

За освобождение людей выдвигались требования о передачи сумм в размере от 500 тыс. долларов США до 4 млн евро. Но, несмотря на передачу денег, потерпевших убивали.

Также они убили двух мужчин для сокрытия следов. О причастности обвиняемых к совершенным преступлениям стало известно сотрудникам правоохранительных органов в период, когда они уже отбывали наказание за совершение аналогичных преступлений.

Дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Фигурантам уже назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Подмосковная прокуратура контролирует расследование дела об убийстве 10‑месячной девочки>>