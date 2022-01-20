РИАМО - 20 янв. На территории Москвы и Подмосковья объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Так, предупреждение из-за ветра с порывами до 15 м/с будет действовать в Московском регионе с 21 часа четверга и до 9 часов 21 января. В это время ожидается метель.

А предупреждение о гололедице в Москве и области будет действовать до 12 часов 22 января.

Аналогичный уровень опасности погоды действует на территории Курской, Орловской, Рязанской, Костромской и Липецкой областей.