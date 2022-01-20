РИАМО - 20 янв. В ближайшие сутки в Москве ожидается падение атмосферного давления. Оно не упадет до рекордных значений, но все же будет пониженным, сообщается на сайте «Метеоновости».

Падение давления связано с приходом в мегаполис циклона из Северной Атлантики. Уже в начале ночи 21 января давление упадет на 10 единиц по сравнению с минувшими сутками.

В сочетании с нестабильным геомагнитным фоном даже такие не очень значительные перепады атмосферного давления могут заметно сказываться на самочувствии метеозависимых людей и лиц, страдающих серьезными сердечно-сосудистыми недугами и частыми приступами мигрени.

«Желтый» уровень погодной опасности из‑за ветра и гололедицы объявили в Московском регионе>>