РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 янв. В ходе планового осмотра территории промзоны в Кореневе городского округа Люберцы выявили сжигание бытовых и строительных отходов в самодельной печи, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сжигание предотвратили. На место происшествия для установки личностей правонарушителей вызвали сотрудников МУ МВД России «Люберецкое».

Информацию о сжигании отходов сразу передали в министерство экологии и природопользования Московской области для организации административного расследования.