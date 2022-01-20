РИАМО - 20 янв. Фаза массового заражения «омикроном» в России еще не началась. Пик отсрочили праздничные выходные, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Мы еще не вступили в фазу массового заболевания, потому что до 10 января страна не работала», - заявил Онищенко.

Он отметил, что в России коронавирусной инфекцией переболели уже более 9,9 млн человек, заразились более 10,8 млн граждан. Сейчас все вышли на работу и скоро будет подъем заболеваемости.

«Число заболевших детей увеличилось. Но дети, слава Богу, переносят легче. Но все равно болезнь отнимает здоровье, пусть меньше, чем предыдущие штаммы», - заключил Онищенко.

Ранее в России зафиксировали рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Стремительное распространение штамма «омикрон» существенно повлияло на статистику. По состоянию на 18 января, 40% Covid-пациентов страны заразились «омикроном».

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