РИАМО - 20 янв. Жителям Московской области стало проще получить услугу государственной регистрации самоходных машин. Теперь на региональном портале госуслуг действует экспертная система и отображаются подсказки, призванные помочь заполнить заявление без ошибок, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

«Это позволит сократить процент отказов в приеме и регистрации документов. Также заявители получили возможность оформить справку о регистрации техники полностью в электронном виде. Посещать МФЦ, чтобы получить справку, не нужно», – отметила министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Обязательно регистрировать тракторы, катки, бульдозеры, автогрейдеры, погрузчики, экскаваторы, комбайны, квадроциклы, снегоходы, вездеходы и прочую самоходную технику, рабочий объем двигателя которой превышает 50 куб. см. Также зарегистрировать придется самоходную технику с электродвигателем мощностью свыше 4 кВт.

Услуга предоставляется как владельцам самоходной техники, так и их представителям. Воспользоваться ей можно на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Бизнесу» – «Развитие бизнеса» – «Организация деятельности».

Оптимизация оказания услуги позволила ввести экспертную систему. Пользователь отвечает на несколько вопросов, в зависимости от его ответов заявителю будут даваться подсказки, которые помогут точнее определить правильность выбора услуги и категории заявителя. Кроме того, в электронном виде теперь можно получить справки о совершении регистрации.

Услуга предоставляется в течение 17 рабочих дней, размер обязательной к оплате госпошлины зависит от основания для обращения.

Комплексная услуга по поиску работы появилась на портале госуслуг Подмосковья>>