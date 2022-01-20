РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 янв. В городском округе Мытищи в рамках программы «Тонкий лед» обследованы водоемы в 5 населенных пунктах, измерена толщина льда, сообщается на сайте администрации горокруга.

По состоянию на четверг толщина льда на канале им. Москвы в районе деревень Витенево и Драчево составляет 2-4 см. На Клязьминском водохранилище в деревне Новоалександрово – 30-40 см. На Пяловском водохранилище в деревне Никульское – 35-45 см.

На Пироговском водохранилище в районе деревни Подрезово толщина льда варьируется от 28 до 40 см.