РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 янв. Детская школа искусств имени В.К. Андреева в Котельниках объявила набор детей на платные занятия по декоративно-прикладному искусству, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На занятия принимают детей от 10 до 15 лет. В программе обучения есть декупаж, бисероплетение, пластилиновая живопись, ковроделие, лоскутная мозаика, вышивка, аппликация.

Стоимость программы – 2,5 тыс. рублей. Преподаватель Марина Розова проводит восемь занятий в месяц. Начало 2 февраля.

Для регистрации на занятия на сайте «Госулуг» необходимо выбрать «Прикладное творчество», затем «Внебюджетные занятия».