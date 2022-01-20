РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 янв. Активисты подмосковного Подольска 22 января проведут зимний субботник в микрорайоне Ново-Сырово, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат округа Михаил Чириков.

Зимний субботник по уборке снега с территории возле памятника «Защитникам Родины» на ул. Почтовой рядом со структурным подразделением Дворца творчества молодежи «Молодежный» пройдет в 11:10. Принять участие смогут все желающие.

Инвентарь участникам будут раздавать на месте. Сбор начнется в 11:00 рядом с молодежным учреждением.

Также в этот день с 10:00 будет проходить уборка территории рядом с домами Сыровский Тупик, 7 и 11, Сыровская, 25 и Быковская, 18/1, 20, 22.