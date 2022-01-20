РИАМО – 20 янв. В Банке ЗЕНИТ запустили детский вклад «Первооткрыватель». Ставка по нему составляет до 8% годовых. Родители или близкие родственники могут оформить депозит на детей до 18 лет от 10 тыс. рублей. Средства можно разместить на 367, 732 или на 1,1 тыс. дней, сообщает пресс-служба банка.

Проценты выплатят в конце срока действия вклада. Их зачислят на счет по вкладу. Пополнить вклад можно на сумму, в 10 раз превышающую первоначальный размер депозита, но не более 10 млн руб. Взносы возможны не позднее чем за 30 дней до окончания договора.

Для оформления договора нужно представить свидетельство о рождении или паспорт ребенка, его ИНН и СНИЛС.

«Банк ЗЕНИТ расширяет линейку сберегательных продуктов. Новый вклад позволит сформировать финансовый резерв на будущее детей. Уверена, что продукт будет востребованным у наших клиентов и станет прекрасным подарком к совершеннолетию ребенка», — отметила заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.​