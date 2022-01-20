РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 янв. В жилом комплексе «Люберцы парк» в 2024 году планируется возвести школу на 1170 мест, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Компания «ПИК» построит общеобразовательное учреждение за счет внебюджетных источников финансирования.

В здании школы обустроят лингвистические классы, специализированные кабинеты для занятий химией, физикой, информатикой, биологией, появятся кабинеты для уроков труда, а также спальни-игровые для групп продленного дня, залы для кружков, актовый зал на 500 мест, физкультурный зал, зал хореографии, библиотека, столовая и медблок.

На территории школы проведут благоустройство, построят спортивную зону и площадки отдыха для детей начальных классов.

Начать строительство объекта планируют в первом квартале 2022 года.