РИАМО - 20 янв. Сотрудники лесной охраны выявили самовольное занятие леса на территории СНТ «Березка» в городском округе Подольск. Во время патрулирования сотрудники обнаружили, что заборы нескольких садоводческих участков отодвинуты вглубь лесного массива с нарушением кадастровых планов, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В СНТ «Березка» были выявлены два нарушителя. Они признали вину и пообещали устранить нарушение.

«На месте самовольного занятия земель лесного фонда сотрудники филиала сделали инструментальную съемку, полученные результаты нанесли на лесные карты для точного определения площади занятого самовольно лесного участка», - рассказал начальник отдела организации лесной охраны Подольского филиала «Мособллеса» Александр Лысенко.

Он отметил, что по статье 7.9 КоАП РФ нарушителям грозят штрафы в размере от 20 до 50 тыс. рублей.