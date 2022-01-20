РИАМО - 20 янв. Сотрудники лесной охраны выявили самовольное занятие леса на территории СНТ «Березка» в городском округе Подольск. Во время патрулирования сотрудники обнаружили, что заборы нескольких садоводческих участков отодвинуты вглубь лесного массива с нарушением кадастровых планов, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
В СНТ «Березка» были выявлены два нарушителя. Они признали вину и пообещали устранить нарушение.
Он отметил, что по статье 7.9 КоАП РФ нарушителям грозят штрафы в размере от 20 до 50 тыс. рублей.
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