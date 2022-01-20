РИАМО - 20 янв. Полуголая девушка устроила фотосессию у Московской соборной мечети, фотографии уже появились в интернете, сообщает Федеральное агентство новостей.

Предполагается, что перед камерой позировала девушка-таргетолог. О возможном наказании за такой поступок пока информации нет. Официальной информации от полиции не предоставляется.

Ранее в полиции заинтересовались моделью из Москвы Полиной Фейс (настоящее имя Полина Моругина), которая сфотографировалась полностью голой у храма в Филях.

В отношении 24-летней девушки было открыто дело по статье КоАП РФ «Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях». Она удалила свои страницы в соцсетях.