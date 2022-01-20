РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 янв. Городской округ Мытищи вошел в число самых эффективных борцов с сосульками по результатам отработки заданий мобильного приложения «Проверки Подмосковья» в первый месяц нового года, сообщается на сайте администрации горокруга.

Обновленные данные Госжилинспекция Подмосковья обнародовала 19 января. У 19 из 60 муниципалитетов показатели превысили 90%, еще 20 округов преодолели рубежи в 70% и 80%. Мытищи немного не добрали до этого рубежа и показали 86,41% отработки, заняв 21 место рейтинга.

С 1 по 19 января управляющие компании городских округов выполнили 97 596 заданий мобильного приложения по осмотру и очистке крыш многоквартирных домов от снежных навесов и наледи. Только за последнюю неделю сотрудники УК отработали 47 124 задачи. Выполнение работ Госжилинспекция контролировала в реальном времени через цифровые ресурсы.

«Хочу подчеркнуть, что главное для управляющих компаний – поддерживать безопасность и жизнеспособность всего строения МКД в целом. Это значит, что, осматривая дом, следует удалять наледь не только с кровель, но и со всех выступающих конструкций. Задача – не выполнить задание для галочки, а исключить все риски. Ответственность в случае падения сосулек ляжет на УК, и рецепт здесь только один: увидел сосульку – уничтожь. Именно с этих позиций мы намерены и в дальнейшем контролировать отработку заданий по очистке зданий от снега и наледи», – сказала глава Госжилинспекции региона Ольга Федина.

Она отметила, что в ближайшую неделю прогнозируют очередные перепады температур, поэтому осмотры должны проходить систематически, а очистка от снега и наледи – немедленно. Это необходимо, чтобы уберечь дома от разрушений, которые несут снег и лед, попадая на конструкции здания, а жителей – от угрозы жизни и здоровью, связанной с падением сосулек.